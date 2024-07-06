У Білому домі заявили, що працюють над зустріччю Байдена та Зеленського

Зазначається, що зустріч може відбутися на полях саміту Альянсу у Вашингтоні.

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над зустріччю з українським лідером Володимиром Зеленським наступного тижня. Імовірно, переговори можуть відбутися в межах саміту НАТО у Вашингтоні.

Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що 9 липня Байден зустрінеться з лідерами НАТО в межах заходу, присвяченого 75-й річниці Альянсу. 10 липня на саміті він привітає Швецію як нового члена НАТО, а на вечір заплановано спільну вечерю в Білому домі.

11 липня заплановано зустрічі з представниками ЄС і партнерами Альянсу в Індо-Тихоокеанському регіоні - Австралією, Японією, Кореєю і Новою Зеландією, а в другій половині дня відбудеться засідання Ради НАТО-Україна.

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Після цього президент США проведе заходи за участю майже 20 союзників і партнерів, які підписали угоди про безпеку з Києвом

"Хоча у президента буде доволі напружений графік, ми працюємо над організацією зустрічей із різними світовими лідерами на полях саміту, включно з президентом Зеленським. І найближчими днями ми матимемо більше інформації про них, якою поділимося", - ідеться в повідомленні.

Саміт НАТО у Вашингтоні - останні новини

Лідери Північноатлантичного Альянсу зустрінуться вже 9 липня, саміт триватиме три дні. Також відомо, що запрошення отримав український президент Володимир Зеленський.

Києву відомо, що Україна не отримає запрошення до НАТО цього року, але українці хотіли б побачити потужні кроки від США.

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