Президент України натякнув, що від позиції США залежить і рішення європейський країн щодо дозволу бити їхніми ракетами по території Росії.

Наразі дуже багато речей залежить від позиції США, тому потрібно більше працювати з Вашингтоном. Зокрема, у вересні можлива зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом. Про це Зеленський заявив під час форму " Україна 2024. Незалежність".

За його словами, інколи спостерігається затримка з наданням допомоги від США, однак від партнерів усі пакети отримано: "Ми не можемо говорити про діючого президента як про президента минулого. Це не правильно. В нас сьогодні є відносини, вони серйозні. Я готуюся до нашої зустрічі у вересні. Дай бог, що я зможу дозволити собі бути на Генасамблеї ООН", – наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що досить багато речей залежить сьогодні від США, зокрема, натякнув, що залежить і рішення ряду європейський країн щодо дозволу Україні бити їхніми ракетами по військових об’єктах на території Росії: "І навіть багато рішень в Європі щодо дозволів, ви знаєте про що я говорю, також залежать від позитивного рішення в Білому домі. Тому нам потрібно більше працювати", – підкреслив Зеленський.

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Співпраця України зі США

Як повідомляв УНІАН, за словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, українська влада працює з обома кандидатами в президенти США. Він зазначив, що зараз головне завдання, щоб всі в Америці, й особливо обидва кандидати, мали щоденну інформацію що відбувається, чого потребує Україна.

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