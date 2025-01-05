Володимир Зеленський згадав початок повномасштабної війни і те, як західні союзники до останнього відкладали надання допомоги Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до повномасштабної війни Росії проти України з боку західних союзників було "дуже багато слів" і відсутність реальної допомоги. Він вважає, що слова були зайвими.

Крім того, Зеленський на подкасті з Лексом Фрідманом заявив, що просив санкції та зброю у Сполучених Штатів Америки. Він не просив докази того, що Росія може напасти.

"Просто дайте мені дві речі. Посильте нас зброєю. Тобто залякаєте його [кремлівського диктатора Володимира Путіна]. Не кажіть, будь ласка, що якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, то ми введемо санкції. Це х**ня. Вибачте. Це правда", - зазначив глава держави.

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Володимир Зеленський пригадав перші роки президентства Путіна, коли він говорив про те, що майбутнє Росії може бути пов'язане з НАТО і з членством у ЄС. Він говорив про спільні цінності із Заходом. Однак, за словами глави держави, Путін має дещо спільне з лідером нацистської Німеччини Гітлером - світ дає йому змогу "хворіти бажанням знищувати; хворіти цим процесом".

І розповів про дзвінок "президента Білорусі" Олександра Лукашенка в перші дні війни з вибаченнями перед Україною.

Інші заяви Володимира Зеленського з подкасту

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України відмовився давати інтерв'ю російською мовою. Він пояснив це тим, що не хоче давати кремлівському диктатору ще одну можливість називати українців і росіян "одним народом".

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