Через відсутність військової допомоги від США українські втрати на фронті будуть лише збільшуватися.

Американські посадовці прогнозують похмурі сценарії, якщо Україна не отримає потрібну військову допомогу, пише The Washington Post.

У виданні наголошують, попри тиск президента США Джо Байдена на Конгрес щодо виділення 60 млрд доларів нової допомоги, в адміністрації визнають, що варто готуватися до інших сценаріїв розвитку подій.

"Без додаткової допомоги це не дуже добре для України, і з часом це може призвести до потенційного колапсу. Але ось у чому суть: навіть якщо Україна втримається, ми насправді говоримо про те, що ми будемо використовувати незліченну кількість життів для того, щоб зробити це", - зазначив один із високопоставлених американських чиновників.

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До чого призведе затримка військової допомоги США для України

Водночас директор ЦРУ Вільям Бернс під час виступу перед законодавцями попередив, що без допомоги США, територіальні втрати України в цьому році будуть "значними", тому часу залишається все менше.

У WP додають, що представники адміністрації президента США відмовляються відкрито говорити про будь-які альтернативні варіанти для України, адже сподіваються "зберегти увагу громадськості до Конгресу".

"Але в приватних розмовах вони швидко змирилися з перспективою того, що політична дисфункція Вашингтона може взяти гору, або провалити пакет допомоги, або ухвалити його надто пізно, щоб уникнути катастрофи для уряду в Києві", - зазначають у матеріалі.

Наслідки недостатньої кількості зброї для України

Крім того, Президент України Володимир Зеленський зауважив, що через скорочення запасів ракет для ППО повітряні атаки РФ стають все більш смертоносними, а на фронті українські війська нормують артилерійські боєприпаси.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що Росія атакує Україну безпілотниками та планує виготовити 2,7 млн снарядів, що значно випереджає найближчі плани виробництва зброї в США. Під час свого виступу у Вашингтоні, який відбувся минулого тижня, вона наголосила, що "кожен день нерішучості" на Заході призведе до більших людських втрат та зменшить українські військові перспективи.

"Стійкість України не повинна сприйматися як належне", - додала Стефанішина.

Американські чиновники також зазначили, якщо США остаточно припинять фінансувати Київ, тоді сценарії для України будуть залежати від її здатності мобілізувати нові сили, успіху тренувальних ініціатив від Заходу та морального духу військ.

"Чи закінчиться це крахом або великими втратами залишається предметом внутрішніх дебатів. Але без додаткової і постійної підтримки з боку США не може бути світлого майбутнього для України", - додав високопоставлений посадовець.

Оптимістичні прогнози для України

Проте офіційні особи оптимістично відзначили перевагу України у веденні бойових дій під час оборони, адже ЗСУ створюють міцні укріплення разом з траншеями та фізичними бар'єрами. За словами аналітиків, метою українських військ є створення трьох ліній оборони на деяких ділянках.

У WP додали, що українські політики повідомили американським та європейським посадовцям про те, що боєприпаси для деяких систем ППО можуть закінчитися вже до кінця березня. Тому наразі у Вашингтоні вивчають, як Пентагон може продовжувати надавати Україні необхідну допомогу. Серед варіантів є використання повноважень адміністрації для пожертвування озброєння із запасів США сумою до 4 мільярдів доларів.

Можливі успіхи армії РФ, якщо США не нададуть Україні потрібну зброю

Також видання процитувало одного із радників Володимира Зеленського, який погодився з тим, що Росія, ймовірно, може досягти значних територіальних успіхів проти України до літа, якщо США не нададуть нової допомоги.

"Люди не розуміють, наскільки погано зараз на фронті. Моральний дух низький, імпульс низький. Молоді люди бояться, що їх мобілізують на смерть через брак зброї", - пояснив він.

Допомога від США: останні новини

Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна готує "план Б" в разі того, якщо Сполучені Штати Америки не нададуть необхідну допомогу.

"Ми завжди сподіваємося на найкраще вирішення питання з точки зору наших інтересів, і ми сподіваємося, що в нижній палаті рішення буде знайдено. І зараз для цього є всі підстави. Ми сподіваємося, що пряма бюджетна підтримка збережеться, тому що це важливо для продовження співпраці з МВФ, для формування пулу партнерів довіри до рішень, які приймаються в рамках G7", – сказав очільник Мінфіну.

Водночас спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон наголосив, що чекає на ухвалення майбутнього законопроекту про допомогу, яка необхідна для України завдяки голосам демократів. За його словами, це може статися з використання календаря призупинення роботи Палати представників, аби подолати протидію з боку республіканців.

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