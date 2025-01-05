Він додав, що не поважає ні очільника сьгоднішньої Росії, ні російський народ.

Президент України Володимир Зеленський відмовився давати інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману російською мовою.

Дослідник українсько-єврейського походження запропонув вести розмову російською, однак український лідер сказав, що не хоче давати кремлівському правителю Путіну ще одну можливість казати, що українці та росіяни "один народ":

"Сьогодні було 73 ракетних удари по нам, загинули люди. Сьогодні було понад 100 дронів, і це щоденна історія. Б'ють люди, які розмовляють російською. Б'ють по людях, яким ще нещодавно розповідали, що вони насправді захищають російськомовних".

Президент додав, що не поважає ні очільника сьгоднішньої Росії, ні цей народ. Він також нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення звертався російською до росіян.

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"Нуль. Вони німі. Вони не чують, не чули. А хтось боїться, хтось ще шось. Причини різні. Це як коли людина тоне, а хтось проходить повз, бо не чує, а хтось плаче і боїться врятувати. Це неважливо цій людині, яка тоне. Їй би, щоб хтось допоміг", - пояснив президент.

Водночас Зеленський зазначив, що в Україні російська не заборонена, неповага до цієї мови з'явилася лише через дії росіян:

"Повідомлення полягає в тому, що ми не одна нація. Ми не одна країна".

Інтерв'ю Зеленського Фрідману

Нагадаємо, нещодавно відомий американський подкастер повідомив, що взяв в українського лідера інтерв'ю тривалістю понад три години.

На YouTube-канал Лекса Фрідмана підписано 4,46 мійльони користувачів. Нещодавно він публікував інтерв'ю з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм.

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