Сам візит ще не запланований.

Президент України Володимир Зеленський може приїхати до Ізраїлю з візитом солідарності. Глава держави попросив вивчити таку можливість.

Про це повідомляє Ynet. Зазначається, що сам візит ще не запланований, проте перші контакти між відповідними службами Ізраїлю та України вже почалися.

"Ми перебуваємо в стані війни і знаємо, що означає опинитися під терористичною атакою. Дуже важливо не залишитися одному в цій ситуації. Це може врятувати життя людей і нації. Я рекомендую світовим лідерам прилетіти в Ізраїль і підтримати людей, які зазнали терористичної атаки", – сказав Зеленський раніше під час перебування в Брюсселі.

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Війна в Ізраїлі: реакція Зеленського

Як повідомлялося раніше, 7 жовтня бойовики терористичного угруповання ХАМАС напали на Ізраїль. Рано вранці з території сектора Гази по країні випустили тисячі ракет, після чого терористи проникли в прикордонні з Газою міста. Жертвами нападу ХАМАС стали понад 1200 людей, серед них і українці. Невідома кількість осіб, серед яких жінки і маленькі діти, була вивезена терористами в сектор Гази.

Президент України Володимир Зеленський засудив цю атаку. Він підкреслив, що право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву.

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