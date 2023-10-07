Глава держави закликав українців в Ізраїлі дотримуватися інструкцій сил безпеки на місці та пильно стежити за інформацією.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на війну в Ізраїлі. Право цієї країни на захист не підлягає сумніву, наголосив президент у своїй заяві.

Він висловив співчуття усім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки. Глава держави підкреслив, що Україна вірить у те, що порядок буде відновлено й терористи будуть знищені.

"Ніде у світі не можна давати жодного шансу терору, бо терор завжди є злочином не просто проти однієї країни чи його конкретних жертв, а проти людяності як такої та всього нашого світу. Хоч би хто використовував терор, це злочин проти світу. Хоч би хто спонсорував терор, це злочин проти світу", - зазначив Зеленський.

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За словами президента, світ має бути обʼєднаний та солідарний, щоб терор ніколи й ніде не намагався підкорити чи зламати життя.

"Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву. Усі обставини цієї терористичної атаки мають бути зʼясовані, щоб світ знав і притягнув до відповідальності кожного, хто спонукав до нападу та допоміг його організації… Кожне життя має значення! Кожен прояв терору засуджуємо", - додав він.

Глава держави також зауважив, що усі громадяни України, які перебувають у зоні небезпеки, мають уважно дотримуватись інструкцій сил безпеки на місці та пильно стежити за інформацією.

"Будь ласка, бережіть себе! Якщо ви потребуєте допомоги, будь ласка, невідкладно звертайтесь у будь-який спосіб, який вам доступний, до будь-якого нашого дипломатичного чи консульського представництва", - закликав Зеленський.

Війна в Ізраїлі - новини про атаку ХАМАС

Як повідомляв УНІАН, атака на Ізраїль розпочалася сьогодні зранку. Бойовики ХАМАСу з сектору Гази здійснили масовану ракетну атаку по території Ізраїлю. Ізраїльська протиповітряна оборона не змогла впоратися із великою кількістю ракет, відтак у деяких містах зафіксовані пожежі та руйнування. Також бойовики просунулися на десятки кілометрів вглиб Ізраїлю, там тривають бої.

За даними влади, станом на 13:00 відомо про щонайменше 545 поранених в результаті ракетних обстрілів та атак терористів.

Ізраїль почав наносити удари у відповідь та розпочав операцію "залізні мечі" проти угруповання ХАМАС. Прем'єр-міністр Ізраїлю повідомив, що країна перебуває у стані війни.

Про свою підтримку ХАМАСу офіційно повідомили представники Ірану.

В українському МЗС зазначили, що наразі серед поранених в Ізраїлі немає українців. МЗС створило оперативний штаб для допомоги українцям в Ізраїлі.

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