Президент України наголосив, що не можна давати агресорам можливості думати про Третю світову війну або нову хвилю агресії.

Президент України Володимир Зеленський рекомендує світовим лідерам відвідати Ізраїль і підтримати ізраїльський народ. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільному брифінгу з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

Глава держави відзначив, що Україна, яка воює через повномасштабне вторгнення Росії, розуміє значення терористичних атак.

Зеленський наголосив, що пам'ятає перші дні загарбницького вторгнення Росії, яке розпочалося з терористичних атак, запуску ракет і нападу російської армії. "Це було найбільшою трагедією для нас. Дуже багато людей гинуло. Дуже багато смертей", - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що в такий момент важливо не залишатися наодинці із нападником.

"Моя рекомендація лідерам - відвідайте Ізраїль. І я думаю, підтримайте людей. Простих людей. Я не говорю про будь-які інституції. Просто підтримайте людей, які зазнали терористичних атак і які помирають зараз. Це дуже важливо. Єдність є більш важливою, аніж бути одним", - наголосив Зеленський.

Він також наголосив на важливості не дати агресорам "навіть думати про нову трагедію".

"Інколи ми думаємо, як перемогти або як припинити війну, як налагодити певний діалог з Іраном або Росією... Я думаю, що ми повинні думати інакше. Ми не повинні давати можливості агресорам навіть думати про Третю світову війну, нову хвилю агресії, нову велику трагедії", - сказав Зеленський.

Президент висловив переконання, що якщо є велика політична підтримка народу - це означає єдність. "Тому я рекомендую поїхати туди", - сказав Зеленський.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня терористичне угруповання ХАМАС напало на Ізраїль. З боку сектора Гази в напрямку ізраїльських міст випустили тисячі ракет. Бойовики прорвалися на територію країни як по землі, так і з повітря, почавши вбивати мирне населення і солдатів в прикордонних з Газою населених пунктах.

Наразі кількість загиблих перевищила 1200, також понад 3 тисячі людей поранено, ще близько 150 громадян Ізраїлю терористи вивезли до Гази як заручників, і доля їх невідома.

Зеленський наголошує, що Росія одна з тих країн, яка стоїть за підтримкою дій терористичного угруповання ХАМАС.

Українські спецслужби мають "всі підказки", що вказують на підтримку ХАМАСу з боку Москви.

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