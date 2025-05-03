За словами президента України, Орбан "робить дуже небезпечні речі".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 70% громадян Угорщини виступають за вступ нашої держави в Європейський Союз. За його словами, водночас проти цього виступає прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, який не підтримує відкриття переговорних кластерів. Про це Зеленський повідомив під час зустрічі з журналістами, передає "Суспільне".

"Опозиція в Орбана (партія TISZA на чолі з Петером Мадяром - ред.) підготувала відкрите опитування для всіх угорців. 70% за вступ України в ЄС. Тобто люди в Угорщині за нас", - зауважив глава держави.

За словами Зеленського, Орбан готував інше опитування, де люди нібито виступають проти вступу України до блоку. Президент України вважає, що Орбан це робить для власних політичних цілей. Глава держави наголосив, що прем'єр-міністр Угорщини, блокуючи Україну на шляху до ЄС, "робить дуже небезпечні речі" і "не треба нас втягувати у свої вибори".

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Своєю чергою міністр юстиції України Ольга Стефанішина доповіла Зеленському, що до 1 липня Україна буде технічно готова відкрити три кластери переговорів з ЄС про вступ до блоку.

"Вважаємо, що всі будуть нас підтримувати, окрім відповідної країни. Стефанішина була на зустрічах в Угорщині - наша команда їздила, вони говорять. Результату поки що немає", - підкреслив президент.

Позиція Угорщини щодо вступу України в ЄС

Як писав УНІАН, раніше віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що наша держава та Угорщина почали переговори про вступ до ЄС. За її словами, українська команда вже має пропозиції щодо врегулювання проблемних питань та планує опрацювати контрпропозиції угорців.

Водночас Віктор Орбан повідомляв, що проголосував проти членства України в ЄС на референдумі в Угорщині. Він вважає, що вступ України до Європейського Союзу зруйнує угорську економіку.

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