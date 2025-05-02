За його словами, гроші угорців "вивозять в Україну на тачці".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив проти євроінтеграції України, заявивши, що це зруйнує угорську економіку.

Як передає Magyar Nemzet, в інтерв'ю радіо Kossuth прем'єр сказав, що за час повномасштабної війни його країна втратила мільярди євро. За його словами, Угорщина не мала б таких економічних проблем, якби передані Україні гроші залишилися в європейській економіці:

"Але європейські лідери все ще хочуть війни і підтримують Україну всупереч США. Ми не можемо фінансувати і підтримувати Україну і українську армію без Сполучених Штатів. Гроші, які вони хочуть витратити там, можна було б витратити вдома. Гроші, в тому числі і наші гроші, вивозять в Україну на тачці".

Орбан каже, що Брюссель не може підтримувати Україну самостійно, тому хоче взяти для фінансування України величезний кредит. Він закликав не допустити, щоб Європа потрапила в боргову яму.

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"Є країни, чиї великі компанії вже працюють в Україні, і значна частина грошей опиниться в цих компаніях... Якби угорцям це було вигідно, вони б підтримали членство України, але платити за її вступ буде Угорщина. Я працюю над тим, щоб до виборів, які відбудуться через рік, всі угорці знали, що ми вирішуємо", - додав він.

Орбан проти вступу України до ЄС

Угорський прем'єр відомий критичними заявами в бік України. Він неодноразово блокував допомогу країні, яка захищається він російського вторгнення, а також виступав проти її євроінтеграції.

Нагадаємо, Орбан ініціював національне опитування, в якому закликав громадян голосувати проти членства України в ЄС, і сам публічно проголосував "проти".

Політик запевняє угорців, що вступ України до Європейського Союзу може поставити під загрозу досягнення Угорщини.

Водночас угорська опозиційна партія "Тиса" провела альтернативне опитування, яке показало, що понад 58% опитуваних підтримують майбутнє України в Євросоюзі.

Нещодавно Орбан разом із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо виступав проти скасування одностайного принципу ухвалення рішень у ЄС, який дозволяє Угорщині блокувати рішення щодо вступу України.

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