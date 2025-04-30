Стефанішина каже, що це перший такий діалог за тривалий час.

Україна та Угорщина розпочали діалог, спрямований на розблокування переговорів щодо майбутнього членства країни у Європейському Союзі.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в етері інформаційного телемарафону розповіла, що прибула до Будапешту для роботи над планом заходів щодо національних меншин:

"З 12 травня на регулярній основі працюватимуть команди, які сьогодні були присутні в Будапешті з української та угорської сторін, поки ми не визначимо весь перелік завдань у рамках 11 рекомендацій, які є предметом занепокоєння угорської сторони".

Українська команда вже має пропозиції щодо врегулювання проблемних питань та планує опрацювати контрпропозиції угорців. Стефанішина сподівається, що сторони матимуть проміжні результати вже 12 травня.

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Крім того, на зустрічі із заступником міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяром, який відповідає за політику щодо України, вони домовилися про особисті розмови після кожної технічної консультації команд.

"Сподіваюся, що цей діалог матиме всі шанси прокласти шлях до розблокування переговорного процесу", - зазначила вона.

Угорщина проти вступу України в ЄС

Нагадаємо, Будапешт використав принцип одностайності, необхідний для ухвалення рішень щодо розширення ЄС, щоб заблокувати відкриття першого переговорного кластера з Україною, відомого як "Фундаментальні питання", який охоплює верховенство права та права нацменшин.

Країна вимагає від Києва додаткового документа - плану захисту національних меншин, зокрема угорської громади на Закарпатті.

Крім того, уряд Віктора Орбана ініціював "національну консультацію" серед громадян Угорщини, розсилаючи бюлетені з питанням про ставлення до вступу України в ЄС. У цих матеріалах підкреслюються потенційні загрози для Угорщини у разі приєднання України до блоку.​

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