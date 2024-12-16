Колишній посол пригадав поїздку Зеленського до США на початку його каденції.

На думку ексглави МЗС України та колишнього посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, обраний президент США Дональд Трамп навряд чи забув про скандал 2019 року, який мало не призвів тоді його до імпічменту і який пов'язаний із президентом України Володимиром Зеленським. Про це Пристайко розповів в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

Тоді, у 2019-му, Пристайко був міністром закордонних справ і супроводжував Зеленського під час його першої зустрічі із Трампом.

Колишній посол розповів, що хоч Трамп загалом і сприймався як "доволі оригінальний президент" і "повністю позасистемна людина", але, пробувши вже кілька років при владі, став сприйматися як представник "старого стилю".

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"І тут у нас з'являється новий президент Зеленський, який теж представляє протисистемну хвилю, яка вже змила багатьох у США, а тепер котилась по Україні. Був щирий інтерес (до Зеленського, - ред.), що ж це за людина, до чого це все призведе, що це за люди навколо... Хоча самі вони знову-таки прийшли на такій самій хвилі популізму і зміни всього, що існувало до цього", - каже Пристайко.

Він пригадав про те, як президенту США мало не оголосили імпічмент, і що це було пов’язано з Україною.

"Боюсь, що Трамп не зможе забути, що проти нього двічі намагалися застосувати імпічмент. В історії Сполучених Штатів такого ще не було. Він перший, і це все пов'язано з Україною. Таке так просто не забувається", - зазначив експосол.

Разом з тим він не зміг однозначно сказати, чи винна була в тому Україна, назвавши це "складним питанням".

"Це, в принципі, демократична частина політичної системи хотіла підзвітності від свого республіканського президента, вважаючи, що той хотів тиснути на іноземний уряд. Тобто ми стали просто жертвою внутрішньополітичного скандалу. Якби ми поводили себе обережніше, то, можливо, нам би вдалося уникнути його", - припустив Пристайко.

Контакти Зеленського і Трампа: останні новини

Як повідомляв УНІАН, коли стало відомо про перемогу Трампа на виборах президента США 6 листопада, Зеленський провів з ним телефонну розмову. Він привітав республіканця з історичною та переконливою перемогою. Також, за словами президента України, вони домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю.

7 грудня Зеленський, Трамп і президент Франції Еммануель Макрон зустрічалися в Парижі. Під час візиту лідер України намагався пояснити Трампу необхідність гарантій безпеки за будь-якого завершення війни з Росією через переговори.

Сам же Трамп заявив після зустрічі, що обговорював з президентом України те, як можна завершити війну і що Зеленський зацікавлений у припиненні вогню.

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