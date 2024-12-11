Трамп на зустрічі повторив, що хоче негайного припинення вогню і проведення переговорів, щоб швидко закінчити війну.

Президент України Володимир Зеленський 7 грудня в Парижі провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном і майбутнім президентом США Дональдом Трампом, під час якої лідер України намагався налагодити контакт із Трампом і пояснити необхідність гарантій безпеки за будь-якого завершення війни з Росією через переговори.

"Три лідери розмовляли протягом 35 хвилин без радників, не обговорювали конкретних деталей укладення миру, але Трамп повторив, що хоче негайного припинення вогню і переговорів, щоб швидко закінчити війну", - пише Reuters, посилаючись на чиновників, обізнаних про перебіг зустрічі.

Як зазначило одне з джерел, Трамп поводився "доброзичливо, шанобливо і відкрито і, схоже, був налаштований слухати".

Відео дня

Крім того, як повідомило джерело в ОП, Зеленський на зустрічі зазначив про необхідність гарантій, тому що одного припинення вогню недостатньо - Путін може знову порушити його, як він уже робив раніше.

Відповідаючи на запитання, як це було сприйнято, джерело сказало, що "Трамп обмірковує всі деталі".

Як зазначив один із чиновників, Макрон і Зеленський "були на одній хвилі на зустрічі в Парижі, але намагалися не виглядати так, ніби вони заганяють Трампа в кут". Вони викладали своє бачення ситуації, підкреслюючи при цьому, що без підтримки США Києву буде дуже важко.

Макрон також використав зустріч, щоб довести, що європейці вже багато чого зробили для підтримки України і що вони також готові більш рівномірно розділити тягар безпеки зі Сполученими Штатами.

Макрон і Зеленський також пояснили Трампу, що Путін у 2024 році вже не той, що був у 2017 році, під час його минулого президентського терміну.

Крім того, падіння режиму Башара Асада в Сирії та невдача, яку це завдало Росії, також використовувалися як аргумент на користь більш жорсткої позиції щодо Москви в майбутніх мирних переговорах.

Трамп і Зеленський - новини

Як заявив Трамп, під час зустрічі із Зеленським вони обговорили повномасштабну війну в Україні та можливість її завершення. При цьому Трамп наголосив, що Зеленський зацікавлений у припиненні вогню і "хоче миру".

Крім цього, Трамп прокоментував свою обіцянку закінчити війну за 24 години. Він запевнив, що постарається зробити все можливе, але це складно.

Вас також можуть зацікавити новини: