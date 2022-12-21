У середу, 21 грудня 2022 року, президент України Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки.
Як повідомляє CNN з посиланням на два обізнані джерела, планується, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вітатиме президента України Володимира Зеленського у Білому домі.
Раптова поїздка Зеленського до США збігатиметься з наміром адміністрації Байдена відправити новий пакет допомоги в Україну, у який увійдуть зенітні ракетні комплекси Patriot.
Візит, який не було ще не було допрацьовано і який раніше не відбувся у зв'язку з занепокоєннями у галузі безпеки, ознаменує першу закордонну поїздку Зеленського з часу російського повномаштабного вторгнення у лютому.
Оновлено: Як повідомляє видання Axios, на Капітолійському пагорбі готуються приймати Зеленського в рамках спільного засідання обох палат Конгресу на цьому тижні. Хоча деталі візиту ще остаточно не допрацьовані, поліція нарощує безпекові заходи для потенційного візиту у середу.
Зокрема, очікується, що Зеленський подякує американським законотворцям за надання допомоги на мільярди доларів для воєнних зусиль України. Також Зеленський має обгрунтувати, чому Україна потребує більшого фінансування.
Водночас спікер Палати представників Ненсі Пелосі у своєму листі закликала "усіх членів фізично бути присутніми на нашій вечірній сесії у середу".
Війна в Україні: роль США
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США підтримують нашу країну. Зокрема, Штати надають Україні військову техніку, а також навчають українських військових.
Крім того, США мають намір відправити Україні комплекти електронного обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси в "розумні бомби". Саме вони забезпечують високий ступінь точності наведення.