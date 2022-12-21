Це перший закордонний візит Зеленського з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У середу, 21 грудня 2022 року, президент України Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки.

Як повідомляє CNN з посиланням на два обізнані джерела, планується, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вітатиме президента України Володимира Зеленського у Білому домі.

Раптова поїздка Зеленського до США збігатиметься з наміром адміністрації Байдена відправити новий пакет допомоги в Україну, у який увійдуть зенітні ракетні комплекси Patriot.

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Візит, який не було ще не було допрацьовано і який раніше не відбувся у зв'язку з занепокоєннями у галузі безпеки, ознаменує першу закордонну поїздку Зеленського з часу російського повномаштабного вторгнення у лютому.

Оновлено: Як повідомляє видання Axios, на Капітолійському пагорбі готуються приймати Зеленського в рамках спільного засідання обох палат Конгресу на цьому тижні. Хоча деталі візиту ще остаточно не допрацьовані, поліція нарощує безпекові заходи для потенційного візиту у середу.

Зокрема, очікується, що Зеленський подякує американським законотворцям за надання допомоги на мільярди доларів для воєнних зусиль України. Також Зеленський має обгрунтувати, чому Україна потребує більшого фінансування.

Водночас спікер Палати представників Ненсі Пелосі у своєму листі закликала "усіх членів фізично бути присутніми на нашій вечірній сесії у середу".

Війна в Україні: роль США

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США підтримують нашу країну. Зокрема, Штати надають Україні військову техніку, а також навчають українських військових.

Крім того, США мають намір відправити Україні комплекти електронного обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси в "розумні бомби". Саме вони забезпечують високий ступінь точності наведення.

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