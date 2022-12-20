Такі високоточні бомби можуть допомогти Україні атакувати нерухомі російські оборонні рубежі або інші великі об'єкти.

США мають намір відправити Україні комплекти електронного обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси в "розумні бомби".

Як повідомляє СNN з посиланням на кількох американських офіційних осіб, саме вони забезпечують високий ступінь точності наведення.

Джерела повідомили, що рішення про відправку комплектів Україні, про яке вперше повідомила Washington Post, буде включено в наступний пакет допомоги Україні у сфері безпеки вже на цьому тижні.

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Ці набори наведення поєднують навігаційні системи та системи глобального позиціонування і можуть бути з'єднані з бомбами різної ваги та розміру, щоб створити те, що Пентагон називає спільним боєприпасом прямої атаки або JDAM.

При цьому, офіційні особи не повідомили, скільки таких комплектів або який конкретний тип JDAM буде надано.

Високоточні бомби можуть допомогти Україні атакувати нерухомі російські оборонні рубежі або інші великі об'єкти. Але зазвичай їх скидають з бомбардувальників або винищувачів. Видання зазначає, що українським ВПС потрібно буде знайти спосіб націлювання і запуску JDAM зі своїх літаків радянської епохи.

За даними ВПС США, комплекти дають некерованим бомбам радіус дії приблизно 15 миль, а це означає, що вони не дозволять Україні завдати удару по території РФ.

Яку зброю ще США можуть передати Україні

Високопоставлені офіційні особи США повідомили The Washington Post, що Пентагон готується передати Україні ракетну систему Patriot.

Джейк Салліван, радник Білого дому з національної безпеки, заявив, що адміністрація зосереджена на тому, щоб "притупити будь-які спроби Росії" отримати перевагу у війні, і передбачив, що США скоро оголосять про нові поставки зброї.

На сьогоднішній день США надали Україні допомогу у сфері безпеки на суму близько $ 20 млрд з моменту початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

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