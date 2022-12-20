Президент зустрівся з українськими військовими та вручив їм нагороди.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Бахмута, повідомили журналістам у прес-службі Офісу президента.

У Бахмуті Зеленський зустрівся та поспілкувався з військовими.

Президент також вручив нагороди захисникам.

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ЗСУ продовжують знищувати бази і склади російських загарбників. Напередодні Генштаб підтвердив ураження місця скупчення сил і техніки ворога в районі Чаплинки Херсонської області.

Протягом 20 грудня українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів РФ.

З початку повномасштабного вторгнення ліквідовано вже 99 230 російських окупантів.

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