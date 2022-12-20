Президент України Володимир Зеленський прибув до Бахмута, повідомили журналістам у прес-службі Офісу президента.
У Бахмуті Зеленський зустрівся та поспілкувався з військовими.
Президент також вручив нагороди захисникам.
Бої за Бахмут – що відомо
- Вже кілька місяців російські окупанти намагаються прорвати лінію оборони на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
- Після втечі з правобережжя Херсонщини Росія перекинула на цю ділянку фронту свої пошарпані підрозділи. Сили окупантів посилено "частково мобілізованими" з Росії, а також "добровольцями" у складі ПВК "Вагнер".
- За словами Зеленського, Бахмут залишається найгарячішою точкою.
- Під Бахмут, як зауважують самі військові, росіяни стягують усе, що є боєздатним. Однак у противника немає ні стратегічних, ні тактичних успіхів на цій ділянці фронту.
Втрати РФ на війні в Україні – актуальні новини
ЗСУ продовжують знищувати бази і склади російських загарбників. Напередодні Генштаб підтвердив ураження місця скупчення сил і техніки ворога в районі Чаплинки Херсонської області.
Протягом 20 грудня українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів РФ.
З початку повномасштабного вторгнення ліквідовано вже 99 230 російських окупантів.