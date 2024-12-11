Україна не визнаватиме юридично свої окуповані території територіями Росії. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю для СBN, відповідаючи на запитання щодо позиції українців, які виступають проти територіальних поступок.
"Ми не можемо юридично визнати наші території, які окуповані Росією, - визнати їх російськими. Ми не можемо і за Конституцією України, за законом і внутрішньо. Це розкол для України і українського суспільства", - зазначив він.
Глава держави додав, що найсильнішою зброєю України під час повномасштабного вторгнення була єдність нашого суспільства.
"І я вважаю, що це найсильніша наша зброя. Це наші люди і єдність наших людей. І тому не можна гратися речами, які можуть розколювати суспільство. Якщо б у нас було дуже багато сил, техніки, тощо, - те, що ми просили у наших партнерів, - ми б швидше могли тиснути на полі фронту", - сказав Зеленський.
Він зауважив, що якщо у України таких сил буде недостатньо, то якісь питання можна вирішувати дипломатичним шляхом. Президент наголосив:
"І це правильно. Але визнавати юридично окуповані території територіями Росії ми не будемо. Там багато людей раніше жили. Вони втратили домівки. Хтось віддав своє життя, хтось захищав. Багато людей в полоні. Десятки тисяч людей, дітей, десятки тисяч дітей в полоні, були депортовані силою. Тисячі людей в полоні: як військових, так і цивільних".
Зеленський нагадав, що росіяни зруйнували багато всього в Україні.
"Як ми можемо визнати ту нашу землю, все те, що було, визнати російським? Значить, пробачити їм це? Якщо ви юридично визнаєте ті чи інші тимчасово окуповані території російськими, - це значить, ми пробачили їм. Значить, світ заспокоївся і дав їм можливість", - підкреслив він.
Глава держави зауважив, що це дуже поганий приклад для майбутніх таких ризиків в інших куточках світу.
"Тому юридично це неможливо. Але дипломатично треба досягати своїх цілей. А цілі - це сталий мир, безпечний мир. І більш швидкий для України", - сказав Зеленський.
Вступ України в НАТО - позиція Зеленського
Президент Зеленський зазначив, що запрошення до НАТО має бути для всієї України, але дія Альянсу може поширюватись не на всі її території.
"Ми знаємо, що в час війни нас не візьмуть в НАТО. Але, якщо ми хочемо реально закінчити війну, то ми повинні Україні дати НАТО. Запрошення дається всій Україні у міжнародно визнаних кордонах. Тут немає про що говорити", - сказав президент.
Водночас, додав він, дія Альянсу може поширюватися на ту частину, яку Україна контролюватиме, яку контролює, а потім - з майбутнім розширенням.