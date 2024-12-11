Глава держави додав, що найсильнішою зброєю України під час повномасштабного вторгнення була єдність нашого суспільства.

Україна не визнаватиме юридично свої окуповані території територіями Росії. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю для СBN, відповідаючи на запитання щодо позиції українців, які виступають проти територіальних поступок.

"Ми не можемо юридично визнати наші території, які окуповані Росією, - визнати їх російськими. Ми не можемо і за Конституцією України, за законом і внутрішньо. Це розкол для України і українського суспільства", - зазначив він.

Глава держави додав, що найсильнішою зброєю України під час повномасштабного вторгнення була єдність нашого суспільства.

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"І я вважаю, що це найсильніша наша зброя. Це наші люди і єдність наших людей. І тому не можна гратися речами, які можуть розколювати суспільство. Якщо б у нас було дуже багато сил, техніки, тощо, - те, що ми просили у наших партнерів, - ми б швидше могли тиснути на полі фронту", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що якщо у України таких сил буде недостатньо, то якісь питання можна вирішувати дипломатичним шляхом. Президент наголосив:

"І це правильно. Але визнавати юридично окуповані території територіями Росії ми не будемо. Там багато людей раніше жили. Вони втратили домівки. Хтось віддав своє життя, хтось захищав. Багато людей в полоні. Десятки тисяч людей, дітей, десятки тисяч дітей в полоні, були депортовані силою. Тисячі людей в полоні: як військових, так і цивільних".

Зеленський нагадав, що росіяни зруйнували багато всього в Україні.

"Як ми можемо визнати ту нашу землю, все те, що було, визнати російським? Значить, пробачити їм це? Якщо ви юридично визнаєте ті чи інші тимчасово окуповані території російськими, - це значить, ми пробачили їм. Значить, світ заспокоївся і дав їм можливість", - підкреслив він.

Глава держави зауважив, що це дуже поганий приклад для майбутніх таких ризиків в інших куточках світу.

"Тому юридично це неможливо. Але дипломатично треба досягати своїх цілей. А цілі - це сталий мир, безпечний мир. І більш швидкий для України", - сказав Зеленський.

Вступ України в НАТО - позиція Зеленського

Президент Зеленський зазначив, що запрошення до НАТО має бути для всієї України, але дія Альянсу може поширюватись не на всі її території.

"Ми знаємо, що в час війни нас не візьмуть в НАТО. Але, якщо ми хочемо реально закінчити війну, то ми повинні Україні дати НАТО. Запрошення дається всій Україні у міжнародно визнаних кордонах. Тут немає про що говорити", - сказав президент.

Водночас, додав він, дія Альянсу може поширюватися на ту частину, яку Україна контролюватиме, яку контролює, а потім - з майбутнім розширенням.

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