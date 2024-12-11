За його словами, цього вимагає українська Конституція та міжнародне право, і їх не можна порушувати.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запрошення до НАТО має бути для всієї України, але дія Альянсу може поширюватись не на всі її території.

"Ми знаємо, що в час війни нас не візьмуть в НАТО. Але, якщо ми хочемо реально закінчити війну, то ми повинні Україні дати НАТО. Запрошення дається всій Україні у міжнародно визнаних кордонах. Тут немає про що говорити", - сказав президент в інтерв'ю CBN News.

За його словами, цього вимагає українська Конституція та міжнародне право, і їх не можна порушувати.

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"А ось дія Альянсу може бути на ту частину, яку Україна буде контролювати, яку контролює, а потім з майбутнім розширенням", - додав Зеленський.

Вступ України до НАТО - думка українців

70,3% опитаних українців підтримують ідею поступового вступу України до НАТО, відправною точкою цієї моделі є західнонімецька. Про це йдеться у результатах загальнонаціонального опитування на замовлення Центру "Нова Європа".

"70,3% українців підтримують ідею поступового вступу України до Альянсу, коли НАТО запросить Україну в міжнародно визнаних кордонах (при цьому стаття 5 Вашингтонського договору застосовуватиметься до всієї держави, окрім тимчасового окупованих територій)", - йдеться у результатах опитування.

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