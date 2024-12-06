Також ворог мав просування в Кураховому.

Російські окупанти продовжують просуватися на сході України, повідомляють аналітики DeepState.

Зокрема на Покровському напрямку ворог окупував Новопустинку, яка знаходиться неподалік Новотроїцького. На Курахівському напрямку загарбники окупували населені пункти Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку.

Крім того, ворог мав просування в кількох населених пунктах Донеччини. Зокрема, в самому Кураховому, а також у Романівці та біля Успенівки (так званий "Курахівський мішок").

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Ситуація на фронті залишається складною: що треба знати

Аналітики з Інституту вивчення війни підрахували втрати та просування РФ на фронті цієї осені. Так, за їхніми даними, за кожен окупований кілометр загарбники віддавали 53 життя своїх солдатів. Загалом у листопаді ворог зазнав рекордних втрат у 45 690 солдатів.

Тим часом міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна програє у війні проти Росії. На його думку, через це Києву доведеться піти на значні поступки під час мирних перемовин.

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