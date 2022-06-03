24 лютого Росія розпочала вторгнення в Україну одразу з кількох напрямків.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди 100 днів з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Відео він записав біля свого Офісу на вулиці Банковій і оприлюднив у Facebook. Разом із Зеленським стояли прем'єр Денис Шмигаль, голова Офісу президента Андрій Єрмак, радник глави ОП Михайло Подоляк та керівник провладної фракції в Раді Давид Арахамія. Останні двоє представляють Україну на переговорах з Росією.

"Наша команда - набагато більша. Збройні Сили України - тут. Найголовніше - наш народ тут. Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога за нами. Слава Україні!", - сказав президент.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну з півночі, сходу та півдня. У тому числі - з території Білорусі.

У британській розвідці сьогодні констатували, що за 100 днів російські війська не досягли в Україні жодної стратегічної мети. У відомстві зазначають, що росіянам не вдалося досягти своїх початкових цілей із захоплення Києва та центрів влади України. Завдяки стійкому опору українців та нездатності росіян убезпечити аеродром Гостомеля у перші 24 години, наступальну операцію РФ вдалося відбити. Після провалу початкового плану через помилкові припущення при плануванні та погане тактичне виконання РФ адаптувала свій оперативний план та сфокусувала всю увагу на Донбасі.