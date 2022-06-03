Наголошується, що Росія не змогла створити маневр чи рух на інших фронтах чи напрямках та змушена була перейти до оборони.

У порівнянні з початковим планом за 100 днів армія Російської Федерації не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.

У відомстві зазначають, що росіянам не вдалося досягти своїх початкових цілей із захоплення Києва та центрів влади України. Завдяки стійкому опору українців та нездатності росіян убезпечити аеродром Гостомеля у перші 24 години, наступальну операцію РФ вдалося відбити.

Після провалу початкового плану через помилкові припущення при плануванні та погане тактичне виконання РФ адаптувала свій оперативний план та сфокусувала всю увагу на Донбасі.

"Росія зараз досягає тактичного успіху на Донбасі, російські війська створили та зберегли імпульс і нині, схоже, володіють ініціативою над українським опором. Війська Путіна контролюють понад 90% Луганської області та, ймовірно, встановить повний контроль у найближчі два тижні", - вважають у Міноборони Британії.

Ці недавні тактичні успіхи РФ стали можливими внаслідок значних втрат ресурсів та через концентрацію сил та вогню на одній частині загальної кампанії, наголошують у відомстві.

Водночас, Росія не змогла створити маневр чи рух на інших фронтах чи напрямках та змушена була перейти до оборони.

"У порівнянні з початковим планом росіян, жодна зі їхніх стратегічних цілей не була досягнута. Для того, щоб РФ досягла хоч якогось успіху, їй знадобляться постійні великі інвестиції людської сили та оснащення, і, це ймовірно, потребуватиме ще значного часу", - зазначили у розвідці.

Раніше західні експерти пояснили, чому успіхи росіян на сході мають тимчасовий характер. Вони прогнозують, що протягом кількох тижнів просування РФ призупиниться і ми знову станемо свідками позиційної війни.

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