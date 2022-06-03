Володимир Зеленський переконаний, що відновлення роботи посольств у столиці є свідченням віри в перемогу України.

Станом на сьогодні 50 посольств відновили свою роботу у Києві.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні.

"У Києві поновлюють повноцінну діяльність все більше і більше посольств. Станом на сьогодні їх вже 50. Це дуже важливо і не тільки практично для роботи дипломатів, але й на символічному рівні", - сказав глава держави.

За його словами, відновлення роботи посольств у столиці є свідченням віри в перемогу нашої держави, "в те, що Україна зможе захистити свою державність у цій війні, розв'язаній на нашій землі РФ".

Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабного вторгнення російських військ посольства і представництва міжнародних організацій перенесли свою роботу у міста на заході України.

Після успішної оборони Києва і звільнення Київської області від російських загарбників посольства іноземних країн почали відновлювати свою роботу у столиці.

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