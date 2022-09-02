Президент також заявив про важливість енергетичних санкцій проти Росії, які обмежать потік грошей до Москви та позбавлять її можливості шантажувати європейців.

Рух України в Євросоюз і трансформація всередині країни є гарантією свободи для всіх українців.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наприкінці 191-го дня війни.

Зеленський повідомив, що провів нараду щодо подальших кроків держави у європейській інтеграції.

Відео дня

"Для нас рух України у Євросоюз і трансформація всередині нашої країни - це те, що є одним з ключових елементів довгострокового захисту держави, гарантією свободи для всіх українців. Тому євроінтеграційний процес заслуговує не просто окремої уваги до політичних, економічних, соціальних, правових аспектів, а цілісного підходу. Рухаючись до Європи, ми посилюємо українське національне життя в цілому. Впевнений, що Україна стане повноправним членом ЄС. Принаймні зробимо все для цього", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що сьогодні брав участь у роботі одного із найвпливовіших економічних форумів Європи - форуму "Амброзетті".

"Для України важливо зберегти й посилити італійську підтримку попри будь-які зміни політичних настроїв", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що цього тижня це було вже друге звернення до суспільства Італії - після звернення до учасників і гостей Венеційського кінофестивалю.

"Ми боремося за підтримку й розуміння України в усіх країнах Європи, у всіх аудиторіях європейських суспільств. Щоразу я нагадую, що захист України - захист усієї Європи. Не тільки наш - усього демократичного світу. Саме з цього погляду варто розглядати погоджене сьогодні країнами "Великої сімки" рішення щодо обмеження ціни на російську нафту. Коли цей механізм буде реалізований, він стане вагомим елементом захисту цивілізованих країн і енергоринків від російської гібридної агресії", - підкреслив президент.

Він також зазначив про потребу в обмеженні й ціни на російський газ, при цьому висловив вдячність президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, яка сьогодні сказала про це.

"Давно настав час саме таких енергетичних санкційних кроків проти Росії. Санкцій, які не лише обмежать потік нафтодоларів і газоєвро в Москву, а й важливо - відновлять справедливість для всіх європейців, яких Росія намагається шантажувати штучно роздутою ціною на енергетичному ринку", - наголосив Зеленський.

Євроінтеграція України

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі.

Водночас Україна повинна втілити ряд важливих реформ. Єврокомісія представила сім рекомендацій щодо впровадження необхідних реформ. Зокрема, серед цих рекомендацій - прискорення відбору суддів Конституційного суду, продовження втілення реформи системи правосуддя, боротьба з корупцією і відмиванням коштів, демонстрація відчутних результатів втілення закону про деолігархізацію, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським, схвалення і втілення закону про національні меншини та інші.

21 серпня глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас заявив, що Євросоюз наступного року проаналізує виконання Україною семи рекомендацій, аби зберегти статус країни-кандидата на вступ до євроспільноти.

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