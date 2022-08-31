Європа має бути закритою для тих громадян Росії, які хочуть перепочити від зла, якому вони потурають у себе вдома своїм мовчанням.

Жоден російський пропагандист і жоден російський державний телеканал не мають працювати на території ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час відеовиступу на конференції "Форум 2000" у Празі.

За його словами, Європа має зробити ще один обов’язковий крок - "ціннісний крок, етичний".

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"Досі у європейських країнах можуть працювати російські пропагандисти. Досі у європейських країнах доступне російське телебачення, яке є чи не найбільшим дезінформатором у світі. І проти кого вони працюють, скажіть мені? Що саме вони намагаються зруйнувати чи хоча б дискредитувати найперше? Європейську демократію", - наголосив президент.

За його словами, Європа потребує повного захисту від російської пропаганди.

"Жоден російський пропагандист не має залишитися на території ЄС. Жоден російський державний телеканал не має працювати на території ЄС", - наголосив Зеленський.

Він зазначає, що територія ЄС має бути закритою для тих громадян Росії, які використовують Європу, щоб перепочити від зла, якому вони потурають у себе вдома своїм мовчанням. За його словами, візові обмеження спонукатимуть громадян Росії відчувати, що за свободу потрібно боротися.

"Закриття європейського візового простору для туристів з Росії точно захистить усі країни від убивць, які були у Солсбері чи у Врбетіце", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня стало відомо, що російські державні телеканали "Перший канал" і "Росія 1" після повномасштабного вторгнення РФ в Україну втратили чверть аудиторії.

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