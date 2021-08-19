Президент вважає, що стосовно Росії має продовжуватися санкційна політика, допоки не відбуватиметься деокупація українських територій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ініціатива "Кримська платформа" охоплюватиме всі найважливіші проблеми півострова, насамперед гуманітарні та безпекові.

Як передає прес-служба про це він заявив в інтерв'ю українським журналістам з Криму.

За словами глави держави, ідеологія Кримської платформи полягає в тому, щоб кожну тему робити гострою та актуальною не тільки в українському суспільстві, а й на світовому рівні. Зокрема порушуватимуться питання мілітаризації півострова в цілому.

"Поки що Крим виглядає, як авіаносець. Поки що це не та перлина української землі біля моря. Сьогодні це мілітаризований півострів, і виглядає це, як авіаносець Російської Федерації зі щоденним збільшенням озброєння, зменшенням корінного населення, зменшенням привабливості – природної, екологічної, туристичної, будь-якої", – зазначив президент.

"Що можна зробити? Треба щодня бити у дзвони. Вважаю, що до появи Кримської платформи не було того дзвона. Є люди, які хочуть повернення Криму, але покажіть, будь ласка, куди їм бити та хто це робитиме щоденно, окрім дописів у фейсбуці: "Наш Крим шкода, але нічого, ми повернемося", – додав він.

Зеленський зауважив, що на саміт Кримської платформи прибуде близько 40 іноземних делегацій. Президент наголосив на важливості участі представників інших держав у відкритті Кримської платформи. Водночас, за його словами, цей майданчик діятиме щодня. "На сьогодні Кримська платформа – це перший єдиний інституціональний майданчик, який буде працювати не раз на рік, а щодня в офісі Кримської платформи", – повідомив глава держави.

Крім того, Зеленський вважає, що стосовно Росії має продовжуватися санкційна політика, допоки не відбуватиметься деокупація українських територій. "В цілому санкції повинні бити по руках тих людей, які забирають щось чуже... Такі держави, як США, Німеччина, Франція, Велика Британія, які можуть своїми санкціями реально, рішуче діяти проти тих чи інших чиновників РФ та тимчасових чиновників у Криму, у яких є щось за кордоном. Ми з ними пропрацьовуємо, щоб вони впроваджували такі санкції. Така санкційна політика дієва", – наголосив глава держави.

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Ініціатива "Кримська платформа" працюватиме на кількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський, четвертий - рівень неурядових експертів. Передбачається створення експертної мережі для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи.

Інавгураційний саміт Кримської платформи відбудеться у Києві 23 серпня. В Україну приїдуть представники від усіх провідних держав-партнерів України у Європі та Північній Америці, а також держав з-поза меж трансатлантичного регіону.

Цей саміт передбачає проведення основного засідання та чотирьох тематичних панелей: про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток, про відновлення прав кримськотатарського народу.

Участь у саміті Кримської платформи підтвердили вже 40 країн та міжнародних організацій.

Автор: Денис Прядко