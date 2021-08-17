Глава МЗС Іспанії запевнив у твердій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Новопризначений міністр закордонних справ, Євросоюзу і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено представить цю країну на інавгураційному саміті "Кримської платформи" з деокупації Криму, який відбудеться 23 серпня у Києві.

Як йдеться у повідомленні на сайті МЗС України, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з новопризначеним іспанським міністром.

Глава іспанської дипломатії підтвердив, що представлятиме Королівство Іспанія на інавгураційному саміті "Кримської платформи". Кулеба висловив вдячність за це важливе рішення та зазначив, що з нетерпінням чекає іспанського колегу 23 серпня в Києві.

Також Буено запевнив у твердій підтримці Іспанією суверенітету та територіальної цілісності України.

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Сторони обговорили підготовку до відзначення у 2022 році 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Іспанією.

"Кримська платформа": що відомо

"Кримська платформа" працюватиме на кількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський, четвертий - рівень неурядових експертів. Передбачається створення експертної мережі для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи.

Інавгураційний саміт "Кримської платформи" відбудеться у Києві 23 серпня. В Україну приїдуть представники від усіх провідних держав-партнерів України у Європі та Північній Америці, а також держав з-поза меж трансатлантичного регіону.

Цей саміт передбачає проведення основного засідання та чотирьох тематичних панелей: про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток, про відновлення прав кримськотатарського народу.

Участь у саміті "Кримської платформи" підтвердили вже 40 країн та міжнародних організацій

Автор: Віталій Саєнко