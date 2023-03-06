Президент, зокрема, призначив нового очільника управління СБУ в Сумській області.

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Службі безпеки України та звільнив очільників регіональних управлінь у Запорізькій та Сумській областях.

Відповідні укази №№130-136 від 6 березня опубліковані на сайті глави держави. Першим із них президент звільнив Олександра Якушева з посади заступника голови Служби безпеки України, а наступними - Олександра Провоторова з посади начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ, Ігоря Носка з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ.

Також глава держави звільнив очільників управлінь СБУ у Запорізькій та Сумській областях - Бориса Безрукого та Едуарда Федорова відповідно.

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Водночас Зеленський призначив на посаду голови управління СБУ на Сумщині Олега Красношапку, а на посаду начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ - Олега Храмова.

Важливі призначення в СБУ - що треба знати

Влітку минулого року з посади очільника СБУ було звільнено Івана Баканова. Пізніше Володимир Зеленський призначив першого заступника очільника спецслужби Василя Малюка тимчасовим виконувачем обов'язків керівника.

6 лютого цього року президент запропонував парламенту підтримати кандидатуру Малюка на посаду очільника СБУ. Вже 7 числа Верховна Рада призначила Малюка головою спецслужби.

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