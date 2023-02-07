Його призначення підтримали 324 нардепи.

У вівторок, 7 лютого, Верховна Рада призначила Василя Малюка на посаду голови СБУ. Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

"За" відповідну постанову проголосували 324 депутати. Як повідомляє Железняк, на голосуванні був присутній президент України, віце-президент, прем’єр-міністр, секретар РНБО та генпрокурор.

У своєму виступі Зеленський закликав народних депутатів голосувати за Василя Малюка. "Враховуючи такий результат і пройдену перевірку повномасштабною війною вважаю його (В.Малюка) призначення цілком виправданим", - сказав очільник держави.

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Малюк, своєю чергою, пообіцяв боротися з колаборантами на всіх рівнях.

Голосування за призначення Малюка по фракціях

СН - 226

ЄС - 0

Батьківщина - 18

Платформа за життя та мир - 19

За майбутнє - 12

Голос - 0

Довіра - 15

Відновлення України - 17

Позафракційні - 17

Звільнення голови СБУ

У липні 2022 року було звільнено Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

18 липня Зеленський призначив першого заступника голови СБУ Василя Малюка тимчасовим виконувачем обов'язків голови відомства, він був в.о. дотепер.

6 лютого 2023-го Зеленський запропонував Верховній Раді України підтримати кандидатуру Василя Малюка на посаду голови Служби безпеки України.

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