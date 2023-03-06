Рішення підтримали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський.

Оборонна операція та подальше посилення позицій українських військ у Бахмуті мають продовжитися.

"Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на основних напрямках фронту", - йдеться у повідомленні прес-служби глави держави після засідання Ставки верховного головнокомандувача у понеділок, 6 березня.

Зазначається, що особливо детально члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті.

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"Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті", - повідомили у президента.

Крім того, на засіданні Ставки було розглянуто питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками.

Ситуація на фронті - остання інформація

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За словами президента Володимира Зеленського, на Донбасі одна з найтяжчих битв, "болісна й важка".

Своєю чергою 6 березня 2023 року видання Bild повідомило про розбіжності між президентом Зеленським та генералом Валерієм Залужним через Бахмут. Начебто В очільника держави й Головнокомандувача ЗСУ принципово різні погляди на перебування українських захисників у цьому місті.

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