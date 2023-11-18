Під санкції також потрапила Всеросійська громадська організація "Молода гвардія Єдиної Росії" та інші організації.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази щодо застосування санкцій до понад 100 фізичних та 37 юридичних осіб.

Про це йдеться у відповідних указах глави держави, опублікованих на його сайті, - №758/2023 та №759/2023. Обидва ці укази набирають чинності з дня їх опублікування.

Указом про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 листопада "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (№758/2023) передбачається ввести в дію відповідне рішення.

Відео дня

Цим рішенням РНБО пропонується підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування та внесення змін до санкцій, і застосувати їх до ряду фізичних осіб.

У цьому переліку вісім осіб. Серед них, зокрема екс-прем’єр-міністр України Микола Азаров, екс-міністр освіти і науки України Дмитро Табачник, російський гауляйтер в Криму Сергій Аксьонов, голова "ЛНР" Леонід Пасічник та колишній народний депутат України Олег Царьов.

Тут ідеться про 10-річні санкції, які передбачають, зокрема, блокування активів і обмеження торговельних операцій.

Указом про рішення РНБО від 18 листопада "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (№759/2023) також вводиться в дію відповідне рішення.

Ним також передбачається підтримати внесені СБУ пропозиції щодо застосування санкцій та запровадити їх щодо низки фізичних і юридичних осіб.

У переліку фізичних осіб їх міститься 100, а юридичних – 37. В обох випадках йдеться про санкції терміном на п’ять років.

Серед цих юридичних осіб, зокрема товариство з обмеженою відповідальністю "Світ кіно", закрите акціонерне товариство Молодіжний оздоровчо-культурний комплекс "Черьомушки", державна бюджетна установа міста Москви "Фінансово-господарське управління мерії Москви".

Також у переліку Фонд-оператор президентських грантів із розвитку громадянського суспільства, Міжрегіональний громадський рух постраждалих у воєнних конфліктах, Всеросійська громадська організація "Молода гвардія Єдиної Росії" та благодійні організації.

Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій, а також порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Санкції проти Росії - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше у Bloomberg зауважили, що попри санкції Заходу щодо експорту російської нафти, у Росії вже кілька місяців збільшується дохід на фінансування війни в Україні.

Зазначається, що згідно даних Міністерства фінансів Росії, потік грошей до державної скарбниці вже кілька місяців збільшується.

Як показують розрахунки агентства, валові доходи Росії від трьох основних податкових джерел нафтодоларів майже подвоїлися в період із квітня по жовтень, склавши минулого місяця понад 13 млрд доларів. Жовтневий прибуток перевищив прибутки за будь-який окремий місяць 2021 року.

Вас також можуть зацікавити новини: