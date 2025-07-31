Як наголосив глава держави, цей закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів, втручань у роботу НАБУ та САП.

Президент України Володимир Зеленський поставив підпис під щойно схваленим у Верховній раді законом про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень НАБУ і САП (Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури).

"Хочу зараз подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту – тепер уже закону. Щойно я підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави", - повідомив Зеленський у Telegram.

Як наголосив президент, "цей закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів, втручань, у тому числі гарантує завдяки перевіркам на детекторі брехні". Він додав, що ці перевірки будуть регулярними для усіх тих працівників органів правопорядку, які мають доступ додержавної таємниці, або, які мають родичів у Росії.

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"Рішення правильне. Триста тридцять один депутат. Саме так, як і потрібно, – за основу та в цілому. Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки. Чує своїх громадян. Україна є демократією – точно жодних сумнівів. Урядовці невідкладно також проінформують партнерів України про цей закон", - додав Зеленський.

Закон про НАБУ і САП - останні новини

Як повідомляв УНІАН, народні депутати сьогодні у парламенті підтримали президентський законопроєкт про повернення повноважень НАБУ і САП. "За" відповідне рішення проголосував 331 народний депутат.

Голова парламенту Руслан Стефанчук одразу поставив підпис під законом після голосування.

Закон передбачає, що генпрокурор і його заступники не можуть давати вказівки прокурорам САП. Співробітники антикорупційної прокуратури підпорядковуються тільки керівнику антикорупційної прокуратури, його першому заступнику та заступнику.

Також генпрокурору заборонено давати вказівки детективам НАБУ. Водночас, генпрокурор може зобов’язати надати органи досудового розслідування йому матеріали досудового розслідування зі встановленням строків виконання такої вказівки.

При цьому співробітники антикорупційних органів, як і інші правоохоронці, будуть зобов’язані проходити тестування на детекторі брехні раз на два роки.

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