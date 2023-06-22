Текст закону був надісланий інституціям ЄС для додаткової оцінки.

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо заборони імпорту видавничої продукції з Росії та Білорусі. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України". Вважаю закон правильним", - заявив він.

За словами Зеленського, текст закону був надісланий інституціям ЄС для додаткової оцінки того, чи можуть окремі його норми вплинути на виконання зобов’язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації Висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.

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Законопроект про заборону ввезення російської літератури

Як повідомляв УНІАН, 19 червня 2022 року Верховна Рада ухвалила "Закон про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України" (№7459).

Його ключовими цілями є заборона імпорту видавничої продукції з держави-агресора - Російської Федерації, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі, посилення законодавчих обмежень щодо ввезення і розповсюдження видавничої продукції антиукраїнського змісту, недопущення руйнівного впливу Росії на український книжковий ринок зсередини.

У травні поточного року на порталі Офісу президента з'явилася петиція із закликом до глави держави підписати закон.

Після того, як петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів, з'явилася відповідь президента на неї. Він зазначив, що існує ряд "застережень", які поки не дозволяють підписати закон.

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