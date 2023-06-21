Президент повідомив, що відразу два міністерства просили його ветувати законопроект.

Президент Володимир Зеленський поки не має наміру підписувати законопроект про заборону ввезення російської літератури, оскільки в поточній редакції він суперечить іншим законам. Зокрема, він порушує права національних меншин.

У травні поточного року на порталі Офісу президента з'явилася петиція із закликом до глави держави підписати законопроект, який забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі. Документ був затверджений Верховною Радою ще в червні минулого року.

"Видавнича продукція держави-агресора та російський контрафакт продовжує вільно продаватися в Україні, підриваючи інформаційну безпеку держави та економічні засади українського книговидання", – зазначають автори петиції.

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Після того, як петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів, з'явилася відповідь президента на неї. За словами Зеленського, існує ряд "застережень", які поки не дозволяють підписати закон.

Зокрема, Міністерство юстиції запропонувало накласти вето на законопроект, оскільки закладені в ньому норми щодо ввезення та розповсюдження літератури російською мовою порушать ч.3 ст. 10 та ч. 2 ст. 24 Конституції України.

Міністерство закордонних справ України, хоча і підтримує ідею заборони на поширення російської літературної пропаганди, теж закликає ветувати документ. В існуючій редакції законопроект не відповідає нормам і стандартам ЄС у сфері прав людини, в тому числі свободи думки, захисту прав національних меншин, заборони дискримінації за мовною ознакою, а тому може ускладнити процес переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

За словами Зеленського, раніше Україна направила європейським партнерам запит з проханням дати свою оцінку впливу цього закону на перспективи членства в Європейському Союзі.

Законопроект про заборону ввезення російської літератури

19 червня 2022 року Верховна Рада голосами 306 народних депутатів (конституційна більшість) схвалила проект "Закону Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, яка стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України" (№7459).

Основний сенс законопроекту полягає в забороні на імпорт видавничої продукції з Російської Федерації та Білорусі, а також її ввезення з тимчасово окупованих територій України. Також законопроект в цілому посилює законодавчі обмеження на ввезення та розповсюдження видавничої продукції антиукраїнського змісту.

Зокрема, забороняється випуск, ввезення та розповсюдження в Україні книжкових видань за авторством громадян РФ.

При цьому повної заборони на ввезення видавничої продукції російською мовою законопроект не передбачає. Те, що не підпадає під зазначені обмеження, допускається до поширення за наявності дозволу від держави.

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