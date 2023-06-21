За його словами, диктатор виголошує такі речі, про які не може говорити президент цивілізованої держави.

Президент України Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна "другим королем антисемітизму після Гітлера", коментуючи його заяви на міжнародній конференції в Санкт-Петербурзі. Під час виступу президент РФ назвав українського лідера "ганьбою для єврейського народу".

Як повідомляє BBC, це запитання заскочило Зеленсього зненацька, адже він втратив багатьох своїх родичів під час Голокосту, зокрема дідуся. Він глибоко вдихнув, опустив голову і через кілька секунд сказав, що не зовсім впевнений, як відреагувати на заяву Путіна.

"Ніби він не до кінця розуміє свої слова. Вибачте, але він ніби другий король антисемітизму після Гітлера. Це каже президент. Цивілізований світ не може так говорити. Але мені було важливо почути реакцію світу, і я вдячний за підтримку", - сказав Зеленський.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, на форумі у Санкт-Петербурзі президент РФ Володимир Путін назвав Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу".

Цю заяву вже прокоментував головний рабин України Моше Реувен Асман. "Я особисто можу сказати, що пишаюся президентом Зеленським, що він не втік і робить все для допомоги українському народу. Думаю, що весь світ пишається ним", - сказав Моше Реувен Асман.

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