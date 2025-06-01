Президент визначив завдання на найближчий час, а також позиції перед зустріччю в Стамбулі.

Під час нового раунду перемовин між Україною та Росією, яка запланована на понеділок, 2 червня, українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram після доповіді міністра оборони, міністра закордонних справ, Генерального штабу, розвідок та Служби безпеки України.

"Наша оборона, наші активні дії та наша дипломатія. Робимо все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу та наших людей", - зазначив він.

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За словами глави держави, він визначив завдання на найближчий час, а також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок.

"Перше – повне й безумовне припинення вогню. Друге – звільнення полонених. Третє – повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров", - наголосив Зеленський.

Переговори в Стамбулі

Вчора Зеленський заявляв про відсутність чіткої інформації про те, з чим російська делегація збирається у Стамбул на нові переговори.

"Станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас – немає, у Туреччини, США – немає, як і в інших партнерів. І поки це виглядає не дуже серйозно", - розповів він.

Президент додав, що саме це питання напередодні обговорював з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. За словами Зеленського, українська влада разом з європейськими партнерами та США готується до нових дипломатичних кроків.

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