За словами російського представника, наразі РФ чекає відповіді від України.

Очільник російської делегації на перемовинах у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим та запропонував дату й місце майбутньої зустрічі. Про це інформують росЗМІ.

Політик наголосив, що розмова була ініційована саме ним, а не Умєровим, про що раніше говорив український лідер Володимир Зеленський. Зазначається, що під час розмови Мединський начебто запропонував точну дату та місце зустрічі для обміну "меморандумами", в яких прописані переліки умов для закінчення війни.

За його словами, Росія готова одразу на місці розпочати змістовне обговорення кожного пункту майбутньої угоди щодо припинення вогню. Мединський додав, що після його пропозиції українська сторона "пішла радитися".

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"Мабуть, нарада затягнулася. Чекаємо якнайшвидше від них підтвердження і готові в позначену нами дату - найближчими днями - особисто зустрітися і почати працювати. В інтересах довгострокового миру і порятунку людських життів", - підсумував очільник російської делегації.

Водночас речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ невідомо, що і кому передала українська сторона, відповідаючи на запитання про те, що спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що вже отримав список умов мирної угоди від України.

"Наша делегація виходить із домовленості, досягнутої 16 травня під час прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі. Ми домовилися, що кожна сторона - Росія і Україна - підготує своє бачення модальностей врегулювання і припинення вогню, після чого вони обміняються відповідними документами безпосередньо і обговорять їх на наступному раунді. Домовленостей про посередництво США або інших країн в обміні проєктами у нас не було", - наголосила Захарова.

Меморандуми щодо закінчення війни в Україні - що відомо

Раніше Володимир Зеленський відповів, коли Україна відповість на російський "меморандум" про мир. За його словами, Рустем Умєров контактував з російською стороною, яка пообіцяла, що передасть свій документ.

"Передадуть, які вони бачать наступні кроки, чи спроможна Росія підтримати припинення вогню і зустріч на рівні лідерів держав. Почитаємо їхні пропозиції і точно відповімо. Все. Нема що додати", - наголосив глава держави.

Водночас прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, як триватиме робота над меморандумом про мирні переговори і припинення вогню. Він зазначив, що термінів немає і бути не може, адже "всі хочуть це зробити максимально швидко, але, зрозуміло, диявол криється в деталях".

Тоді Пєсков наголошував, що конкретних рішень про місце продовження двосторонніх контактів поки що немає.

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