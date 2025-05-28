Росіяни постійно шукають причини, аби відтермінувати переговорний формат, завдяки якому можна знайти шлях закінчення війни.

Україна вже зв'язувалася з російською стороною, щоб отримати обіцяний проєкт "меморандуму" про закінчення війни, але досі від росіян нічого немає. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Берліні на спільній з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом пресконференції.

"Ми хочемо зробити все, щоби увесь світ змусив Росію закінчити війну", - наголосив Зеленський.

Зокрема, ведеться союзницька робота і підтримуються постійний контакт. Як сказав президент, важливим є не майданчик, де відбудуться переговори між Україною і Росією, а результат - закінчення війни. Саме цього прагне Україна.

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Зеленський додав, що Україна відкрита до будь-якого формату переговорів для того, щоб Росія у черговий раз не сказала: "а ось ми не дуже хочемо".

Він звернув увагу, що з російської сторони лунають твердження, що вони не дуже хочуть, аби для переговорів "був нав'язаний західними країнами Ватикан або Женева, а може знову Стамбул, а може не Стамбул".

"Вони будуть постійно шукати причини, щоб не закінчувати війну. Хоча, якщо чесно, це виглядає не дуже серйозно. Вони не хочуть в нейтральну Женеву, а хочуть в країну НАТО, в Туреччину. Тобто питання не в тому, що це за країна і в якому вона альянсі. Питання виключно в Путіні. Виключно в їх відтермінуванні. Постійно шукають причини, щоб відтермінувати формат, у якому можна закінчити війну", - наголосив Зеленський.

Він додав, що усі хочуть хоча б припинення вогню як перший крок.

"Я думаю, що тільки через тиск. Бо по-іншому вони просто нічого не хочуть робити. Ми дуже чекаємо на санкційні кроки", - підкреслив Зеленський.

Як зауважив глава держави, Україна чекала від росіян пропозиції щодо подальших мирних переговорів і до великого обміну військовополоненими, і після нього, але досі росіяни не надали обіцяний "меморандум" про кроки щодо завершення війни.

"Наша сторона з "руськими" зв'язувалася. Міністр оборони [України Рустем Умєров] дзвонив російському пану Мединському, [який очолював російську делегацію на зустрічі в Стамбулі]. Так, вони сказали "буде-буде", але ми так і не дочекалися. Ніхто не дочекався. Ми запитали США - вони також чекають. Всі чекають. Треба не чекати, а напевно робити більш серйозні кроки", - сказав Зеленський.

Своєю чергою Фрідріх Мерц додав, що Німеччина підтримуватиме будь-які зусилля, які приведуть до подальших перемовин.

"Про ці перемовини домовилися, коли був перший раунд технічних перемовин, який відбувся в Стамбулі. Але, як сказав український президент, ми зараз чекаємо вже багато днів, чекаємо на цей так званий "меморандум". І ми не бачимо з боку Росії взагалі жодної готовності до будь-яких переговорів, незалежно від того, де це буде відбуватися", - сказав Мерц.

Канцлер Німеччини додав, що вдячний Зеленському за те, президент України готовий вести перемовини з росіянами без попередніх умов.

Також Мерц зазначив, що європейські партнери зацікавлені бути частиною переговорного процесу разом з американськими партнерами.

"Важливо, щоби ці переговори взагалі були. Протягом останніх днів і тижнів не було взагалі жодних дипломатичних зусиль, з того боку (російського - УНІАН), вести якісь переговори. Якщо хтось зараз ще буде стверджувати серйозно, що ми замало зробили в дипломатичній сфері, то він, очевидно, просто проспав останні три тижні. Тому що більше дипломатичних зусиль протягом останніх трьох тижнів з європейського боку не було протягом цілого часу цієї війни", - сказав Мерц.

Дипломатія про мир в Україні

Як повідомляв УНІАН, Україна готова одразу відповісти Росії, як отримає від неї проєкт "меморандуму" щодо миру. Зокрема, в Україні хочуть почути від РФ, чи спроможна вона підтримати припинення вогню і проведення зустріч на рівні лідерів.

19 травня між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним відбулася телефонна розмова. Після неї Путін заявив, що припинення вогню з Україною можливе після "досягнення відповідних домовленостей", і що Росія "готова працювати з українською стороною над меморандумом щодо можливого майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій".

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