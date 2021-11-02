Президент і головний американський дипломат також підіймали питання військово-оборонного співробітництва України й США.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном напружену ситуацію з безпекою на Донбасі.

Як повідомив глава держави в Twitter, зустріч відбулася на полях конференції ООН з питань зміни клімату COP26 в Глазго (Великобританія).

Читайте такожЗеленський зустрівся з Трюдо: обговорили спрощення поїздок до Канади для українців"На зустрічі обговорили напружену безпекову ситуацію на Донбасі. Порушували питання військово-оборонної співпраці України і США, викликів в енергетиці", – написав Зеленський.

Він додав, що США "непохитно підтримують територіальну цілісність України, вітають прогрес у реформах та рішучу налаштованість на їхнє втілення".

Раніше 2 листопада Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. Під час зустрічі лідери держав обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі.

Нагадаємо, у 2014 році частину сходу України захопили бойовики самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", яких підтримала влада Російської Федерації.

На частину сходу української держави також вдерлися російські війська.

Автор: Антоніна Доломанжи