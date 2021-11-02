Президент Зеленський заявив, що США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом безпекову ситуацію на Донбасі.

Як повідомив у Twitter глава держави, зустріч двох лідерів відбулася на полях конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго (Велика Британія).

"Під час розмови... обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні", - написав він.

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Нагадаємо, що 31 жовтня в шотландському місті Глазго стартувала Глобальна кліматична конференція COP26. У сесіях конференції візьмуть участь близько 120 світових лідерів, серед них - і Володимир Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Зеленський 31 серпня - 2 вересня здійснив робочий візит до США, під час якого зустрівся з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Програма візиту охопила низку міст на Східному та Західному узбережжях Сполучених Штатів, де Зеленський провів важливі зустрічі з американськими чиновниками.

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Автор: Антоніна Доломанжи