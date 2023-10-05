Планується робота в спільних форматах і важливі двосторонні зустрічі, інформував глава держави.

Президент Володимир Зеленський прибув в Іспанію для участі у саміті Європейського політичного співтовариства.

"Гранада, Іспанія. Саміт Європейської політичної спільноти. Україна нарівні з іншими націями в нашому спільному європейському домі бере участь заради безпеки й стабільності на континенті. Буде робота в спільних форматах і важливі двосторонні зустрічі", - зазначив Зеленський у Telegram.

Він підкреслив, що ключовим для представників України, особливо перед зимою, є питання посилення ППО. За словами Зеленського, вже є основа для нових домовленостей із партнерами, очікується їх підтвердити та реалізувати.

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Також обговорюватиметься посилення наявної в Європі архітектури безпеки, зокрема регіональної. І в цьому, як зазначив Зеленський, Україна має вагомі пропозиції. Окрема увага буде приділена Чорноморському регіону та спільній роботі заради глобальної продовольчої безпеки й захисту свободи мореплавства.

"Цей день має бути плідним для України та всієї Європи", - додав український президент.

Саміт ЄС у Гранаді

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня стало відомо, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес запросив президента України Володимира Зеленського на саміт ЄС в іспанській Гранаді 6 жовтня.

Виданню Sky TG24 Зеленський сказав, що також отримав запрошення на захід від глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. При цьому додав, що навряд чи зможе бути присутнім, оскільки його "присутність тут, в Україні, необхідна".

6 жовтня в іспанській Гранаді відбудеться неформальний саміт ЄС. Очікується прийняття декларації, що містить політичні плани на найближчі роки. Згідно з проектом декларації саміту, ЄС планує зміцнювати оборонну готовність і розвивати європейську оборонну технологічну і промислову базу, в тому числі за рахунок збільшення інвестицій, щоб протистояти Росії.

Також на саміті заплановано обговорення реформування ЄС і прийняття нових країн.

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