При цьому Зеленський сказав, що навряд чи зможе бути присутнім на саміті.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес запросив президента України Володимира Зеленського на саміт ЄС в іспанській Гранаді 6 жовтня. Про це Зеленський повідомив виданню Sky TG24.

"Мене запросив до Гранади прем'єр-міністр Санчес на неофіційний саміт 27-ми країн", - сказав він, додавши, що він також отримав запрошення від глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

При цьому Зеленський додав, що навряд чи зможе бути присутнім, оскільки його "присутність тут, в Україні, необхідна".

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Саміт ЄС у Гранаді

Як відомо, 6 жовтня в Гранаді, Іспанія, пройде неформальний саміт ЄС. Там буде прийнята декларація, що містить політичні плани на найближчі роки.

Згідно з проектом декларації саміту,ЄС планує зміцнювати оборонну готовність і розвивати європейську оборонну технологічну і промислову базу, в тому числі за рахунок збільшення інвестицій. щоб протистояти Росії.

Також на саміті заплановано обговорення реформування ЄС і прийняття нових країн.

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