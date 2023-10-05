Президент підкреслив, попри труднощі, Україні потрібно пройти зиму 2023 року гідно.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зіткнулася з "викликом" на полі бою через дефіцит ППО, а також нестачу інших видів зброї та амуніції.

Про це гарант держави згадав в інтерв'ю Sky TG24, перерахувавши основні складнощі, які є відчутними Україні у війні з Росією.

"Складність в тому, що поля заміновані. Складність в тому, що є дефіцит зброї та амуніції, особливо великий дефіцит ППО", - зазначив Зеленський.

При цьому український лідер підкреслив, що Збройні Сили України утримують ініціативу в боях, але важливо не втратити цю перевагу до початку зими 2023 року і пройти холодний сезон "гідно".

Зеленський зазначив, що зима може стати черговим випробуванням не тільки для наших військових, а й для цивільних осіб. "Простих людей, які працюють", - вказав він.

Зеленський нагадав партнерам про важливість передачі ППО Україні

У серпні на День Незалежності України президент Зеленський звернувся до країн-партнерів із закликом надати ЗСУ більше сучасних систем ППО. Український лідер підкреслював, що вони необхідні для захисту нашого неба, як і ракети, з якими у ЗСУ спостерігається дефіцит.

"Потрібні додаткові ракети для несучасного, але все ж дієвого радянського обладнання", - вказував Зеленський.

Він повідомив, що Україна намагається організувати власне виробництво ППО, оскільки інших варіантів у держави поки що немає.

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