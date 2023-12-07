Глава української держави був у списку гостей, але його приїзд не очікувався.

Президент України Володимир Зеленський приїде в Аргентину на інавгурацію новообраного глави цієї держави Хав'єра Мілея. Про це повідомляє TN. Цю інформацію виданню підтвердили в українському посольстві.

Уточнюється, що Зеленський прибуде до столиці Аргентини Буенос-Айреса рано вранці в неділю. Незважаючи на те, що український президент був у списку запрошених, він не планував відвідати країну.

"Візит Зеленського є сильним політичним жестом щодо регіону: це перший випадок, коли Зеленський відвідає Латинську Америку з початку вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року", - говориться у матеріалі.

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Видання зазначає, що запрошення Зеленському також є чітким жестом Мілеї в бік України, оскільки означає зміну проміжної позиції, прийнятої адміністрацією поки що чинного президента Альберто Фернандеса.

"Мілей запросив Зеленського під час дзвінка після перемоги на виборах і навіть запропонував Аргентину як місце проведення можливого регіонального саміту щодо конфлікту. Присутність українського президента в Аргентині змусить посилити протоколи безпеки, оскільки він був об’єктом кількох замахів з боку Росії", - пише ЗМІ.

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Наприкінці листопада президент України Володимир Зеленський запросив нового президента Аргентини Хав’єра Мілея до України. У телефонній розмові він привітав Мілея з переконливою перемогою на виборах і подякував за його незмінну принципову позицію з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Також УНІАН повідомляв, що Аргентина готова стати "штаб-квартирою" для мирного саміту України. З відповідною пропозицією виступив новообраний президент країни Хав'єр Мілей. Така зустріч може стати першою в Латинській Америці.

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