Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей запропонував провести в його країні мирний саміт по Україні.

Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей запропонував президенту України Володимиру Зеленському провести в Аргентині мирний саміт з Латинською Америкою з питання війни з Росією. Як передає DW, про це повідомила його радник із зовнішньої політики Діана Мондіно.

Зазначається, що така зустріч може стати першою в Латинській Америці.

"Ми пропонуємо стати штаб-квартирою, якщо це буде доречно", - йдеться в заяві.

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В Аргентині новий президент

Кілька днів тому Аргентина обрала своїм новим президентом "економіста з бензопилою" Хав'єра Мілея. Новий президент вже заявив про плани розірвати зв'язки з "комуністичними" урядами Росії, Китаю і Бразилії. Мілей також висловив підтримку Україні в її війні з Росією і сказав, що бачить США та Ізраїль головними партнерами Аргентини.

Президент України Володимир Зеленський вже провів першу телефонну розмову з новообраним президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм і запросив його з візитом в Україну.

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