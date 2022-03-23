В ОП цю інформацію не коментують.

Президент України Володимир Зеленський попросив американського колегу Джо Байдена не вводити санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича.

Як повідомляє видання The Wall Street Journal, Абрамович може сприяти переговорам про мир між Києвом і Москвою.

Президент Байден консультувався з президентом України щодо низки санкцій, у тому числі щодо запланованих покарань щодо пана Абрамовича.

"Ми не збираємося зачитувати приватні розмови між президентом Байденом і президентом Зеленським", - заявила Емілі Хорн, прес-секретар Ради національної безпеки Білого дому, коли її попросили прокоментувати дану інформацію.

Міністерство фінансів не відповіло на запит про коментар. В Офісі президента України також поки не відреагували.

Водночас в заяві представника Абрамовича йдеться, що "для переговорів і в інтересах їх успіху марно коментувати процес і участь пана Абрамовича. Як заявлялося раніше, на підставі запитів, у тому числі від єврейських організацій в Україні, він робить все можливе, щоб підтримати зусилля, спрямовані на якнайшвидше відновлення миру".

Раніше повідомлялося, що Абрамович потрапив під європейські санкції.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявити, що Україна зараз розплачується за те, що Захід довгі роки не розумів загрози, яку представляє президент РФ Володимир Путін. Джонсон дорікнув європейські країни, які "повернулися до Путіна, як до частини спільноти" незважаючи на окупацію Криму в 2014 році.