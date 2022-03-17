Прем'єр Британії дорікнув європейським країнам, які "повернулися до Путіна, як до частини спільноти" попри окупацію Криму в 2014 році.

Україна зараз "розплачується" за те, що Захід довгі роки не розумів загрози, яку становить президент РФ Володимир Путін.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, пише BBC.

За його словами, російське вторгнення в Україну вже провалилося, оскільки Путін недооцінив силу опору в Україні. А зараз глава Кремля скоює воєнні злочини в нашій країні.

"Він не зможе розгромити й завоювати Україну, тому що вони принципово показали, що в них незламний дух. Він має відійти. Він має закрити цю справу. Він повинен забрати свої танки та свою броню. І це має бути рішення, яке поважає волю українського народу", - сказав Джонсон.

При цьому Джонсон дорікнув європейським країнам, які "повернулися до Путіна, як до частини спільноти" попри окупацію Криму в 2014 році.

Голова британського уряду зазначив, що Захід повинен впевнитися, що він "ніколи більше не буде вразливим до шантажу Путіна", особливо коли мова йде про російські нафту й газ.

Як повідомляв УНІАН, Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка вимагає розслідування щодо президента Росії Володимира Путіна як воєнного злочинця. Резолюція Сенату закликає провести розслідування щодо Путіна, Ради безпеки РФ та воєначальників щодо скоєних ними воєнних злочинів.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ розпочала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, зокрема дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни запровадили санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін. Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники та бренди почали масово йти з російського кривавого ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати й платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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