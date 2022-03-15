Рада Євросоюзу розширили санкційний список проти Російської Федерації. У нього внесли 15 фізосіб, у тому числі гендиректора російського "Першого каналу" Костянтина Ернста та російський олігарх Романа Абрамовича.
Про це йдеться в заяві на сайті Рада.
У санкційний список потрапили ще дев'ять юридичних осіб. Таким чином, під обмеження Європейського Союзу потрапили 877 фізичних і 62 юрособи з РФ.
Нові санкції ЄС - що передбачають
- заморожування активів;
- заборона на надання коштів громадянам і компаніям ЄС;
- заборона на будь-які поїздки через територію ЄС;
- заборона на ввезення в Росію духів, алкоголю, побутової техніки, одягу та інших товарів вартістю понад 300 євро за одиницю;
- заборона на постачання у РФ люксових авто дорожче 50 тисяч євро і мотоциклів дорожче 5 тисяч євро;
- обмеження на торгівлю з Росією залізом і сталлю.
Хто потрапив під нові санкції ЄС:
- Роман Аркадійович Абрамович;
- Герман Борисович Хан;
- ВІКТОР ПИЛИПОВИЧ Рашников;
- Олексій Вікторович Кузьмічов;
- Олександр Олександрович Міхєєв;
- Олександр Миколайович Шохін;
- Андрій Валерійович Рюмін;
- Армен Сумбатович Гаспарян;
- Артем Григорович Шейнін;
- Дмитро Євгенович Куликов;
- Костянтин Львович Ернст;
- Марина Володимирівна Сечіна;
- Сулейман Абусаїдович Керімов;
- Тигран Оганесович Худавердян;
- Володимир Валерійович Рашевський.
Які компанії потрапили під нові санкції ЄС:
- Роснефть-Аеро;
- Рособоронекспорт;
- НВО "високоточні комплекси";
- Курганмашзавод;
- Вертольоти Росії;
- Об'єднана авіабудівна корпорація;
- Об'єднана суднобудівна корпорація;
- Уралвагонзавод;
- Зеленодольський завод імені Горького.
Як повідомляв УНІАН, Євросоюз затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії. ЄС також розширив список осіб, щодо яких вводяться санкції. Він включає більше олігархів і бізнесменів, пов'язаних з Кремлем.
У свою чергу єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні заявив, що економічні санкції, введені Євросоюзом, мають вплив, але їх недостатнє, щоб зупинити війну Росії проти України, тому він запропонував постачати Україні зброю.