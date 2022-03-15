Під обмеження Європейського Союзу вже потрапили 877 осіб та 62 юрособи

Рада Євросоюзу розширили санкційний список проти Російської Федерації. У нього внесли 15 фізосіб, у тому числі гендиректора російського "Першого каналу" Костянтина Ернста та російський олігарх Романа Абрамовича.

Про це йдеться в заяві на сайті Рада.

У санкційний список потрапили ще дев'ять юридичних осіб. Таким чином, під обмеження Європейського Союзу потрапили 877 фізичних і 62 юрособи з РФ.

Нові санкції ЄС - що передбачають

заморожування активів;

заборона на надання коштів громадянам і компаніям ЄС;

заборона на будь-які поїздки через територію ЄС;

заборона на ввезення в Росію духів, алкоголю, побутової техніки, одягу та інших товарів вартістю понад 300 євро за одиницю;

заборона на постачання у РФ люксових авто дорожче 50 тисяч євро і мотоциклів дорожче 5 тисяч євро;

обмеження на торгівлю з Росією залізом і сталлю.

Хто потрапив під нові санкції ЄС:

Роман Аркадійович Абрамович;

Герман Борисович Хан;

ВІКТОР ПИЛИПОВИЧ Рашников;

Олексій Вікторович Кузьмічов;

Олександр Олександрович Міхєєв;

Олександр Миколайович Шохін;

Андрій Валерійович Рюмін;

Армен Сумбатович Гаспарян;

Артем Григорович Шейнін;

Дмитро Євгенович Куликов;

Костянтин Львович Ернст;

Марина Володимирівна Сечіна;

Сулейман Абусаїдович Керімов;

Тигран Оганесович Худавердян;

Володимир Валерійович Рашевський.

Які компанії потрапили під нові санкції ЄС:

Роснефть-Аеро;

Рособоронекспорт;

НВО "високоточні комплекси";

Курганмашзавод;

Вертольоти Росії;

Об'єднана авіабудівна корпорація;

Об'єднана суднобудівна корпорація;

Уралвагонзавод;

Зеленодольський завод імені Горького.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії. ЄС також розширив список осіб, щодо яких вводяться санкції. Він включає більше олігархів і бізнесменів, пов'язаних з Кремлем.

У свою чергу єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні заявив, що економічні санкції, введені Євросоюзом, мають вплив, але їх недостатнє, щоб зупинити війну Росії проти України, тому він запропонував постачати Україні зброю.

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