Президент України наголосив, що Швеція зробила "абсолютно раціональний вибір на користь НАТО", й вибір українців аналогічний.

Президент Володимир Зеленський підтримує вступ Швеції до НАТО і готовий переконувати Туреччину в необхідності такого кроку.

Про це глава держави сказав на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Зеленський наголосив, що Швеція зробила "абсолютно раціональний вибір на користь НАТО", й вибір українців аналогічний.

"Я впевнений, що наші держави будуть в Альянсі разом будуть гарантувати безпеку, зокрема в цьому Балто-Чорноморсько-Азовському регіоні", – додав президент України.

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Він зазначив, що раніше під час перемовин з Туреччиною порушував питання вступу Швеції до НАТО і закликав Анкару ратифікувати приєднання скандинавської країни до Альянсу.

"Я наводив аргументи на користь Швеції в НАТО на нещодавній зустрічі з паном Ердоганом. І будемо продовжувати надалі цю роботу – лобіювати вступ Швеції в НАТО", – підсумував Зеленський.

Вступ Швеції до НАТО - що треба знати

Як відомо, після повномасштабного нападу РФ на Україну, Фінляндія та Швеція вирішили вступити до оборонного Альянсу.

Вже 4 квітня цього року Фінляндія офіційно приєдналася до НАТО, однак вступ Швеції продовжувала блокувати Туреччина. Ердоган звинувачував офіційний Стокгольм у підтримці терористичних організацій, але у липні 2023 року президент Туреччини погодився схвалити вступ Швеції до НАТО.

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