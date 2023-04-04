Відтепер до альянсу входить вже 31 країна.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що Фінляндія вже є членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

"Фінляндія вже в НАТО! Вітаю!", - зазначив він у Twitter.

Моравецький наголосив, що відтепер до альянсу входить 31 країна.

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"Сильні партнери є гарантією безпеки для Польщі, нашого регіону та всього світу", - підкреслив прем’єр Польщі.

Офіційна заява від альянсу планується трохи згодом.

Вступ Фінляндії до НАТО - подробиці

У травні 2022 року за прискореною процедурою, без виконання Плану дій щодо членства, до Північноатлантичного альянсу подали заявки на вступ Фінляндія і Швеція.

Наприкінці червня лідери країн НАТО офіційно запросили Фінляндію і Швецію приєднатися до Альянсу. Потім розпочався процес ратифікації відповідного протоколу парламентами країн-членів НАТО.

Усі 30 країн-членів Альянсу ратифікували протокол про приєднання Фінляндії до НАТО.

Сьогодні, 4 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу перед початком дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу в Брюсселі підтвердив, що сьогодні Фінляндія стане 31 країною-членом НАТО.

Він заявив, що на Фінляндію одразу поширюватимуться безпекові гарантії Альянсу "один за всіх і всі за одного".

Стоотенберг нагадав, що у цей день у 1949 році було підписано Вашингтонський договір про створення НАТО. Генсек зазначив, що важко уявити кращий спосіб святкування річниці альянсу, аніж повноцінне набуття Фінляндією членства в організації.