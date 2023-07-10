Він пообіцяв ратифікувати відповідний протокол.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган погодився ратифікувати вступ Швеції до НАТО.

Про це повідомив Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Йенс Столтенберг у мікроблозі Twitter. Він каже, що схвалення Туреччини вдалося досягти після його зустрічі з Ердоганом та прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном.

"Президент Ердоган погодився якнайшвидше передати протокол про вступ Швеції до Великих національних зборів і забезпечити його ратифікацію. Це історичний крок, який робить усіх членів НАТО сильнішими і безпечнішими", - заявив Столтенберг.

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Швеція та Туреччина домовилися активізувати свою співпрацю, у тому числі й економічну. Крім того, шведська влада пообіцяла не надавати підтримку "YPG/PYD" та організації "FETÖ" у Туреччині.

Також Швеція активно підтримуватиме зусилля щодо активізації процесу вступу Туреччини до ЄС, включаючи модернізацію Митного союзу ЄС-Туреччина та лібералізацію візового режиму, йдеться у заяві Альянсу.

Шлях Швеції до НАТО

Як відомо, після повномасштабного нападу РФ на Україну, Фінляндія та Швеція вирішили вступити до оборонного Альянсу. Їхні заявки ратифікували всі країни-члени НАТО, окрім Туреччини та Угорщини.

Вже 4 квітня цього року Фінляндія офіційно приєдналася до НАТО, однак вступ Швеції продовжували блокувати. Ердоган вимагав екстрадиції представників Робітничої партії Курдистану, а Угорщина - "запевнень", що між ними зі Швецією більше не буде політичних дебатів.

Перед сьогоднішнім візитом на самміт у Вільнюсі Ердоган сказав, що необхідно спочатку прокласти шлях для Туреччини в Євосоюз, а потім вже "дати дорогу" до НАТО Швеції.

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